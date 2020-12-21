«ЕвроХим» подписал соглашение с Минэкономразвития о защите инвестиций

Компания Андрея Мельниченко «ЕвроХим» вошла в число первых пилотных проектов, с которыми заключены соглашения в рамках нового Закона «О защите и поощрении капиталовложений в РФ».

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в понедельник, 21 декабря, в церемонии подписания приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов, заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов и председатель совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Подписанное СЗПК относится к реализации нового инвестиционного проекта компании «ЕвроХим» по строительству современного предприятия по выпуску аммиака и карбамида в городе Кингисепп Ленинградской области.

Отмечается, что общая сумма инвестиций в данный проект составит около 120 млрд руб. без учета НДС.

Ежегодно новое предприятие будет выпускать 1,4 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака.

Запуск производства на предприятии «ЕвроХим Северо-Запад-2» запланирован на 2023 год. Новое предприятие существенно усилит промышленный потенциал отечественной химической промышленности и Ленинградской области, в частности.

СЗПК предполагает неизменность федерального, регионального, местного законодательства, что обеспечит предсказуемость реализации инвестиционного проекта на длительный период. Из формируемых от реализации инвестиционного проекта новых налогов будет возможна компенсация части затрат инвестора на создание инфраструктуры.

Совместно с другими формами государственной поддержки, СЗПК становится важным механизмом, способным стимулировать и поддерживать инвестиции в различных отраслях отечественной экономики.