Новак: новый штамм COVID в Великобритании существенно повлиял на цену нефти

Появление нового штамма COVID-19, приведшего к новым ограничительным мерам в Великобритании и к приостановке некоторыми странами авиасообщения с королевством, вызвало значительную коррекцию цен на нефть. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе сессии проекта «Россия и мир: профессиональный разговор», передает ТАСС.

По его словам, за последние два дня ситуация изменилась и достаточно активно меняется. В том числе были введены серьезные локдауны относительно поездок в Великобританию.

«Появился новый штамм коронавируса, и это повлияло, в том числе, и на то, что мы сегодня на рынках мы видим существенную коррекцию цен на нефть. Два дня назад этого мы еще не видели», — сказал Новак.

Он также добавил, что ситуация на рынке нефти непредсказуема, прогнозы по восстановлению рынка не реализуются.

Ранее сообщалось, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса.

До этого некоторые европейские страны сообщили о намерении приостановить авиасообщение с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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