В России предложили ввести продуктовые карточки и соцпитание для малоимущих

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина выступила с предложением ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Оглоблина объяснила своем предложение ростом цен на базовые продукты в стране.

По ее словам, повышение этих цен является недопустимым в период роста безработицы и снижения. уровня заработных плат.

Общественница напомнила, что по указы президента России был зафиксирован верхний порог отпускных цен на сахар и подсолнечное масло. Однако она добавила, что соответствующее соглашение с компаниями установлено сроком на три месяца, что приведет к «заморозке цен на незначительное время, и дальше их снова будет диктовать рынок».

«Считаю важным задуматься правительству над предоставлением продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости малоимущему населению», — заключила Оглоблина.

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