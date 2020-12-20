Около 250 елочных базаров открылось в Подмосковье
Бернст Ю.
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Более 60% елочных базаров заработали в Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Самое большое количество торговых точек открылось в Щелкове, Балашихе, Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Рузе», — рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.
Всего в этом году будет работать около 400 точек, где до 31 декабря жители Подмосковья могут купить отечественные и зарубежные ели и сосны.
Для людей старше 65 лет, которые из-за пандемии вынуждены находиться в самоизоляции, в Московской области организована бесплатная курьерская доставка хвойных деревьев.
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