Около 250 елочных базаров открылось в Подмосковье

Более 60% елочных базаров заработали в Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Самое большое количество торговых точек открылось в Щелкове, Балашихе, Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Рузе», — рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

Всего в этом году будет работать около 400 точек, где до 31 декабря жители Подмосковья могут купить отечественные и зарубежные ели и сосны.

Для людей старше 65 лет, которые из-за пандемии вынуждены находиться в самоизоляции, в Московской области организована бесплатная курьерская доставка хвойных деревьев.

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