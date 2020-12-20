Самые дорогие покупки в интернете совершают россияне предпенсионного возраста

Самые дорогие покупки в интернете совершают россияне в возрасте от 51 года до 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Согласно имеющейся статистике банка, в среднем за 11 месяцев этого года сумма одной онлайн покупки среди этой возрастной категории составила 3 189 рублей. На втором месте по величине среднего онлайн-чека — россияне в возрасте 60+ (3 008 рублей), на третьем — 40-50 лет (2 757 рублей).

Меньше других тратят деньги в интернете россияне в возрасте 31-40 лет (2 035 рублей) и молодые люди в возрасте от 21 года до 30 лет (1 007 рублей).

Чаще всего онлайн-траты приходятся на транспорт, хобби, супермаркеты, детские товары, одежду, обувь и аксессуары.

Аналитиками «Русского стандарта» были изучены все онлайн-операции по всем картам банка в зависимости от их количества, величины среднего чека, пола и возраста клиентов за 11 месяцев 2020 и 2019 годов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шопинг по уму: как пандемия изменила привычки покупателей

— Потребительская активность россиян сократилась в ноябре на 10%