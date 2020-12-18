Путин заявил о подарке детям России

Президент России Владимир Путин заявил, что семьям с детьми до семи лет включительно выплатят по пять тысяч рублей к Новому году. Об этом он сказал в завершение большой пресс-конференции.

Он уточнил, что такое решение было принято совместно с правительством и администрацией президента.

«Мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее», — произнес Путин.

По словам главы государства, данная сумма полагается на каждого ребенке в семье и будет перечислена до наступления 2021 года.

В Министерстве финансов рассказали, что выплаты затронут 14,7 млн детей, из резервного фонда кабмина на это выделят 73,5 млрд рублей. Отмечается, что другие меры социальной поддержки также остаются актуальными.