Путин считает, что позиция США и Украины по героизации нацизма «не красит» их

Президент России Владимир Путин полагает, что позиция Соединенных Штатов и Украины по героизации нацизма «не красит» эти страны.

Ранее только две страны (США и Украина) на Генеральной Ассамблее ООН не поддержали решение, осуждающее героизацию нацизма. По мнению Путина, переписывание истории в угоду сиюминутным политическим интересам в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает.

«И только две страны проголосовали против — США и Украина, — указал Путин. — Я думаю, что это их не красит, мягко говоря».

В 2020 году президент отвечает на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево. Годом ранее Путин успел ответить на 57 вопросов журналистов. Рекорд был поставлен в 2008 году — тогда Путин ответил на 80 вопросов.

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