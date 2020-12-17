Строительство газопровода «Балканский поток» завершено

Газопровод «Балканский поток» построен, он готовится к запуску. Об этом информирует газета «Труд» со ссылкой на компанию «Булгартрансгаз» — заказчика проекта.

Отмечается, что сейчас приемку газопровода ведет государственная комиссия, после чего «Балканский поток» получит разрешение на эксплуатацию.

«Балканский поток» является продолжением газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии. В официальных документах указано, что это объект «расширения газотранспортной инфраструктуры компании «Булгартрансгаз» параллельно северному, магистральному, газопроводу до болгаро-сербской границы».

8 января 2020 года в центре «Халич» в Стамбуле президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток». Российский газ через «Турецкий поток» с 1 января текущего года уже начали получать в Болгарии, а с 5 января — в Республике Северная Македония и Греции.

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