«Ведомости»: «Дон-строй инвест» построит в Мневниковской пойме мегапроект

«Дон-строй инвест» будет застраивать территорию в 40 га в южной части Мневниковской поймы, где планируется возвести в общей сложности около 1,4 млн кв. м, из которых 700 000 кв. м – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры, пишут «Ведомости».

Актуальность презентации проекта, который появился в распоряжении редакции, подтвердил источник, знакомый с планами по развитию территории Мневниковской поймы.

По его словам, строительство проекта, который будет называться «Остров», может начаться уже в следующем году.

«Дон-строй инвест» — один из крупнейших девелоперов Москвы, компания специализируется в основном на строительстве жилья бизнес- и премиум-класса. В настоящее время Донстрой возводит жилые комплексы «Огни», «Событие», «Река» (все в Раменках), «Символ» на месте завода «Серп и Молот» в Лефортове, «Дом на Тишинке» и т. д.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин называет Мневниковскую пойму одним из лучших районов в Москве с точки зрения строительства жилой недвижимости. Он обращает внимание, что у «Острова» сейчас поблизости нет никаких конкурентов.

С ним согласен и гендиректор We Know Александр Галицын, который считает, что в ближайшей перспективе Мневниковская пойма станет новым московским центром притяжения. Он объясняет это отличной транспортной доступностью и наличием зеленых зон. По его словам, в рамках застройки территории полуострова планируется возвести также крупный транспортно-пересадочный узел, две станции метро («Мневники» и «Терехово»), два пешеходных и два автомобильных моста, а также спортивные объекты.

Расположение проекта позволяет продавать квартиры в «Острове» по достаточно высокой цене, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Галицын считает, что стоимость 1 кв. м там будет на уровне 360 000–400 000 руб.