Локализация в автопроме снизит импорт компонентов на 380 млрд руб., подсчитали в «Группе ГАЗ»

«Группа ГАЗ» Олега Дерипаски оценила эффект от программы локализации, в которой нуждается автомобильная отрасль. По оценкам компании, программа обеспечит снижение импорта автомобильных компонентов на 350-380 млрд руб. в год и создание 55 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Об этом рассказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин 15 декабря на пленарном заседании Национального промышленного форума, организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей.

«Группа ГАЗ» выступила на форуме с предложением вынести на Правительство РФ вопрос о необходимости комплексной государственной программы создания автокомпонентных производств.

«Мы можем сделать это только совместными усилиями. У Группы ГАЗ есть большой опыт по созданию современных компонентов. Сегодня мы подготовили 10 пилотных проектов локализации, общая стоимость которых – около 35 млрд руб., и мы готовы вкладывать в них. Но это нужно делать на основе государственно-частного партнерства. Ни один инвестор не сможет получить необходимое финансирование на такие долгосрочные проекты», - рассказал президент компании Вадим Сорокин.

«Группа ГАЗ» как компания, попавшая в санкционный список США, ранее неоднократно поднимала вопрос о необходимости снижения импортозависимости. «Мы видим понимание со стороны Министерства промышленности и торговли РФ. Но предстоит еще очень большая работа по созданию программы локализации именно в том масштабе, который требуется отрасли», - сообщил Сорокин.

На 2021 год в Минпромторге РФ запланировано около 1 млрд рублей на развитие перспективных электрических и водородных технологий в автомобилестроении. «Это хорошая, правильная инициатива. И мы сами работаем в этом направлении. Но при этом я хотел бы обратить внимание на то, что сегодня в России отсутствуют базовые узлы, такие как рулевые и тормозные системы, элементы трансмиссии, которые закупаются за рубежом. Зависимость настолько критическая, что 2-3 крупных иностранных поставщика могут остановить всю автомобильную промышленность. Все это нужно создавать. При этом базовые компоненты будут применяться и на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, и на электрическом транспорте»

Для создания такой программы предлагается сформировать перечень приоритетных компонентов в автомобилестроении по базовым технологическим направлениям, которые нужно локализовать. Это двигатели и их компоненты, топливная аппаратура, навесное оборудование, компоненты шасси, системы управления и электрооборудования, системы безопасности, детали кузова, климатические системы и другие. И по этим направлениям внедрить механизм государственного софинансирования инвестиционных затрат в размере 50%.

Госбюджетирование такой программы потребует около 120 млрд руб. на пять лет, столько же потратят на новые производства сами производители. Эффектом от программы станет снижение ежегодного импорта автомобильных компонентов на 350-380 млрд руб. в год и создание 55 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.