В России вырос средний чек на мандарины

В России средний чек на мандарины в декабре 2020 года вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование российского оператора фискальных данных «Платформы ОФД».

Так, средняя цена мандаринов, купленных на развес с 1 по 13 декабря, составила 104 рубля, что на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом число покупок цитрусовых снизилось на 10%, объем продаж в денежном выражении вырос на 3%.

По данным аналитиков, выросшая сумма среднего чека покупки мандаринов связана с импортной составляющей в сегменте фруктов и овощей.

«Большой объем таких товаров завозится из-за рубежа, по курсам иностранных валют. Кроме того, пандемия вынудила поставщиков пересмотреть логистику, выросли издержки, что также отразилось на стоимости продукции для конечного клиента», — объяснили специалисты.

Они добавили, что также влияет фактор социального дистанцирования — покупатель реже посещает торговые точки, но за один поход в магазин берет больше товаров.

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