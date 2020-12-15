Россия ограничила ввоз птицеводческой продукции из Ирландии

Россельхознадзор временно ограничил поставку в Россию птицеводческой продукции со всей территории Ирландии из-за распространения птичьего гриппа в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В целях предотвращения возможного ввоза небезопасной продукции на территорию России принято решение о введении временных ограничений на импорт птицеводческой продукции, несущей риск распространения указанного заболевания, со всей территории Ирландии», — говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Азербайджана из-за обнаруженной в них южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Кроме того, ведомство ограничило импорт томатов из Узбекистана, Армении и Турции в связи с обнаружением вирусов коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино.

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