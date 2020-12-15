Рубль растет к доллару и евро

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Рубль растет к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже.

Курс доллара опускается на 21 копейку, до 73,66 руб.

Евро снижается на 27 копеек, до 89,42 руб.

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