Появилось видео с первым полетом самолета МС-21 с двигателями ПД-14
Анна Светлова
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Корпорация Ростех обнародовала видео с первым полетом самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14.
Полет был совершен утром 15 декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода. Полетное задание было необходимо для проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем, говорится на сайте Ростеха.
В состав экипажа вошли летчики-испытатели Василий Севастьянов, Андрей Воропаев и инженер-испытатель Александр Соловьев. Длительность полета составила 1 час 25 минут.
МС-21 — перспективный российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет он совершил 28 мая 2017 года.
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