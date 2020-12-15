Названы самые востребованные профессии 2020 года в РФ
Бернст Ю.
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Рейтинг самых востребованных профессий в России по итогам 2020 года возглавили менеджеры по продажам, инженеры и водители. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter.
На четвертой строчке рейтинга оказались врачи.
За ними расположились бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.
Отмечается, что московский топ-10 имеет отличия от общероссийского. В данном рейтинге в порядке убывания популярности расположились менеджер по продажам, инженер, бухгалтер, водитель, менеджер по работе с клиентами, программист, юрист, повар, кладовщик и продавец-кассир.
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