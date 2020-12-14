Названы российские города, где туристы отдыхают дольше всего

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал российские города, где туристы отдыхали дольше всего в 2020 году.

Средняя длительность поездки составила 6,6 дня, что немного ниже прошлого года (тогда этот показатель составлял 6,9 дня).

Дольше всего, 11,1 дня, туристы остаются в Барнауле. На втором месте Хабаровск и Благовещенск — 10,9 дня. На третьем месте Петропавловск-Камчатский — 10,7 дня.

Меньше всего задерживаются в Пензе (3,8 дня), Казани (3,9 дня), Воронеже и Петрозаводске (по 4,1 дня).

Эксперты подчеркнули, что на продолжительность отдыха влияют несколько факторов. Во-первых, на курортах обычно задерживаются минимум на неделю. Во-вторых, в зависимости от среднего времени, затраченного на дорогу, увеличивается пребывание в городе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мораторий на курортный сбор в Крыму снова продлили

— Камчатка присоединится к нацпроекту «Туризм и развитие гостеприимства» в 2021 году

— В Бурятии закупят суда на воздушной подушке для развития водного туризма на Байкале