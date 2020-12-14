Венесуэла ограничивает международное авиасообщение

Власти Венесуэлы приняли решение ограничить международное авиасообщение, исключив Доминиканскую Республику и Панаму из списка стран для полетов - для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на президента президента Николаса Мадуро.

«Многие заразившиеся прибыли из-за рубежа. В этой связи мы ограничиваем международное авиасообщение», — заявил Мадуро.

Отмечается, что авиасообщение с Боливией, Мексикой и Турцией сохраняется.

По последним данным, в республике зарегистрировано 107 786 случаев заражения коронавирусом, 954 пациентов с COVID-19 скончались.

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