Цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить

Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источник.

Отмечается, что планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей при розничной покупке.

За один килограмм сахара предается установить цену в 36 и 45 рублей соответственно. Новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. Власти уже дали рекомендации торговым сетям.

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