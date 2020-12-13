Путин потребовал решить вопрос с ценами на продукты на следующей неделе

Российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты. Запись данного совещания была показана в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заключил глава государства.

Ранее Путин выразил удивление ростом цен на сахар, хлеб, муку и подсолнечное масло. По его словам, это попытка подогнать внутренние цены под мировые. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг и Минсельхоз начали совместную работу над снижением цен на базовые продукты питания. 12 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты в течение суток.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генпрокуратура организовала проверку из-за роста цен на продукты

— Мишустин дал сутки на проработку соглашения о сдерживании цен

— Ретейлеры пообещали обеспечить россиян продуктами по доступным ценам