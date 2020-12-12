Эксперт спрогнозировал, какие страны первыми восстановят экономику после пандемии

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен предположил, что пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году», — сказал он.

Эксперт отметил, что быстрее других восстановятся экономики в странах Азии. После этого будут приходить в норму экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими.

По его словам, восстановление рынка станет возможным из-за научного прорыва.

«Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации», — заявил Якобсен.

При этом он не исключил, что вирус может мутировать, однако наука справится со всеми его девиациями.

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