МВФ выделит Армении кредит на более чем $36 млн

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил фактическое предоставление Армении $36,9 млн, передает РИА «Новости».

«Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил третий обзор (результатов) деятельности Республики Армения в рамках программы, поддерживаемой договоренностью о кредите stand-by (stand-by arrangement, SBA)», — говорится в сообщении.

По данным МВФ, в связи с пандемией коронавируса нового типа и недавней ситуацией вокруг Нагорного Карабаха ожидается, что реальный ВВП Армении сократится на 7% в 2020 году, в следующем году ожидается возврат к позитивному росту.

Кроме того, несмотря на давление и неопределенные экономические перспективы власти страны привержены продолжению экономических реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение социальных расходов.

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