В Ярославской области 31 декабря объявлено выходным для госслужащих

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих региона, передает РИА «Новости».

Рабочий день в области переносится с 31 декабря на 26 декабря.

Негосударственным организациям на территории области он также рекомендовал перенести рабочий день на 26 декабря.

Ранее Миронов организовал на своей странице во «ВКонтакте» опрос на тему, стоит ли делать 31 декабря выходным. Более 92% опрошенных — почти 28 тысяч человек — проголосовали за выходной.

По словам главы региона, он прислушался к мнению большинства.

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