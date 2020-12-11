Трубоукладчик «Фортуна» продолжил работы по строительству «Северного потока — 2»

Судно-трубоукладчик «Фортуна» в пятницу, 11 декабря, продолжило работы по укладке труб на недостроенном участке российского газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Как стало известно ранее, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ согласовало укладку «Северного потока — 2» в декабре.

В Nord Stream 2 AG отметили, что «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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