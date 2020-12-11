Комитет РСПП обсудил проблему поглощения лесами выбросов углерода

Комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию провёл очередное заседание в формате видеоконференции, в котором приняли участие представители Минэкономразвития и Минприроды, а также крупных российских компаний: НЛМК, «Газпрома», «РусАла», СУЭК, «Норникеля», «ЕвроХима» и других, что свидетельствовало о высокой степени важности тематики работы комитета и для бизнеса, и для власти.

В начале видеоконференции председатель комитета Андрей Мельниченко сообщил, что Бюро Правления РСПП рассмотрело и одобрило комплексную позицию по климатической повестке в России, отметило важность и актуальность развития инструментов по данному направлению, в том числе в части сокращения углеродного следа от продукции компаний, что становится все более актуальным для российской промышленности. Вместе с тем, бизнес-сообщество пришло к выводу о нецелесообразности на текущем этапе принятия каких-то дополнительных механизмов государственного регулирования, которые могут вести к дополнительным необоснованным обременениям для бизнеса. Все необходимые в данный момент механизмы регулирования предусмотрены соответствующим законопроектом, разработанным Министерством экономического развития.

Сегодняшняя работа комитета была сосредоточена на двух важнейших вопросах. Первый касается обеспечения полной и объективной оценки поглощения парниковых газов российскими лесами и другими экосистемами. Участники дискуссии отметили, что после нескольких лет совместной работы РСПП и органов власти формируется консолидированная и подтверждённая авторитетными экспертами позиция об обоснованности более высоких показателей поглощения углекислого газа российскими лесами, а также признали наличие проблемы перекладывания на промышленность ответственности за выбросы углерода вместо принятия эффективных мер по сохранению лесов, в частности, от лесных пожаров, что обошлось бы существенно дешевле.

«Бороться можно двумя методами – дополнительной нагрузкой на экономику страны, а можно за сумму, на порядок меньшую, — методом борьбы с пожарами. Вызывает недоумение, сколько нашего национального экологического потенциала мы позволяем потерять, не вкладываясь в управление лесами. Если правительство в рамках имеющегося у него мандата чуть повнимательнее посмотрит на позицию по охране лесов в экономическом сопоставлении с другими мерами, которые навязаны извне российской промышленности и потребителям — окажется, что это область безусловно требует самых серьёзных действий», — отметил Андрей Мельниченко.

Участники заседания также рассмотрели вопрос оценки выбросов парниковых газов при производстве различных видов продукции и разработку соответствующих международным стандартам национальных коэффициентов выбросов. Было отмечено, что российские компании очень заинтересованы в скорейших разработке и внедрении гармонизированных с международными подходами методик расчётов эмиссий парниковых газов, в том числе и с учётом перспектив европейского трансграничного углеродного регулирования.

Ведь качественные методики смогут дополнительно доказать, что углеродоемкость продукции российских компаний находится на соответствующем мировым меркам уровне или во многих случаях является труднодостижимым для конкурентов уровнем.