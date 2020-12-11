Продажи сноубордов снизились в России на 30%

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Спрос россиян на товары для горнолыжного отдыха снизился больше, чем на четверть. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель категории зимних видов спорта компании «Спортмастер» Алексей Талалаев.

«Снижение продаж в сегменте горных лыж составило 22%, в то время как в сегменте сноубордов продажи снизились на 30%. Этот результат общий по рынку, другие игроки также отмечают спад», — заметил Талалаев.

По его словам, больше всего россияне покупают беговые лыжи и ледовые коньки. На эти товары цена относительно низкая. Другая ситуация обстоит с горными лыжами и сноубордами: их приобретают меньше, зато чек значительно выше.

«Стоит отметить интересное смещение внутри этой категории в сторону более дорогого сегмента. Мы объясняем рост стоимости среднего чека тем, что покупатели постепенно отказываются от экономии на безопасности», — добавил представитель «Спортмастера».

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