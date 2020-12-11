Центробанк отозвал лицензию у страховой группы «Спасские ворота-М»
Елизавета Мележенкова
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Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования страховой группы «Спасские ворота-М». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как уточняется, отзыв связан с нарушениями установленных регулятором требований.
Теперь страховой группе предстоит принять решение о прекращении страховой деятельности или исполнить исходящие из заключенных в сфере обязательного медицинского страхования договоров обязательства.
Страховая группа «Спасские ворота-М» была основана в 1992 году.
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