СМИ: Бали может открыть границы для иностранных туристов до Рождества

Директор Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гарри Хванг заявил, что Бали готов начать прием иностранных туристов. Об этом сообщает Straits Times.

По его словам, остров может открыться еще до католического Рождества.

«Стандарты и протоколы безопасности здесь великолепны, если не лучшие из существующих», — заключил он.

Представители местных властей отмечают, что 60% экономики Бали обеспечивает туристическая отрасль, потери которой от связанных с пандемией коронавируса ограничений в период с марта по июль превысили $4,4 млрд.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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