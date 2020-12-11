Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «ФинТех»

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Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «ФинТех», сообщается на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 11.12.2020 №ОД-2053 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «ФинТех»», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что причиной такого решения стало нарушение законодательства.

Банк занимал 241-е место в банковской системе России.

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