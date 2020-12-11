Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «ФинТех»
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «ФинТех», сообщается на сайте регулятора.
«Банк России приказом от 11.12.2020 №ОД-2053 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «ФинТех»», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что причиной такого решения стало нарушение законодательства.
Банк занимал 241-е место в банковской системе России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ЦБ отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка»