Эксперт оценил упрощение получения налогового вычета при покупке квартиры
Инвестор, финансовый советник Юрий Медушенко в беседе с RT заявил, что поддерживает упрощение процедуры получения налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку.
По словам эксперта, налоговый вычет — «это тема хорошая и интересная», но пользовались им немногие граждане, так как не понимали, какие документы заполнять и куда их отправлять.
Медушенко отметил, что упрощение этой процедуры даст людям возможность полноценно получать свои налоговые вычеты.
«Это шаг навстречу людям и поддержка их в это сложное время. Очень одобряю», — заявил эксперт.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в стране упростят процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке.
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