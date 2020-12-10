Эксперт оценил упрощение получения налогового вычета при покупке квартиры

Инвестор, финансовый советник Юрий Медушенко в беседе с RT заявил, что поддерживает упрощение процедуры получения налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку.

По словам эксперта, налоговый вычет — «это тема хорошая и интересная», но пользовались им немногие граждане, так как не понимали, какие документы заполнять и куда их отправлять.

Медушенко отметил, что упрощение этой процедуры даст людям возможность полноценно получать свои налоговые вычеты.

«Это шаг навстречу людям и поддержка их в это сложное время. Очень одобряю», — заявил эксперт.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в стране упростят процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке.

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