Минфин США ввел новые санкции в отношении России
Минфин США ввел санкции против России по обвинению в нарушении прав человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского ведомства.
Ограничительные меры были введены в отношении двух россиян и шести российских компаний.
Как сообщает ведомство, под санкции попали замруководителя «Росгвардии» по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер Чечни Вахит Усмаев и россиянин Зияда Сабсаби, гражданин Германии Тимур Дугазаев. В министерстве заявили, что все они «связаны с Рамзаном Кадыровым».
В санкционном списке также оказались компании «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».
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