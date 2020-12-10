«Газпром нефть» стала лидером среди российских нефтяных компаний в международном климатическом рейтинге CDP

Компания «Газпром нефть» вошла в число лидеров рейтинга CDP (Carbon Disclosure Project), считающегося крупнейшим и самым авторитетным исследованием компаний по показателям климатической ответственности.

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru», по итогам независимой оценки «Газпром нефть» получила рейтинг категории «В» (в шкале от «А» до «D-») – наивысший среди российских нефтегазовых компаний.

По итогам этого года в исследовании CDP приняли участие почти 10 тысяч компаний (из них 63 – российские), в том числе 224 компании из нефтегазового сектора. Положение «Газпром нефти» в рейтинге соответствует уровню крупнейших международных нефтегазовых компаний.

Начиная с 2007 года «Газпром нефть» ежегодно публикует Отчет в области устойчивого развития, который освещает подходы компании к ответственному ведению бизнеса.

Высокие позиции «Газпром нефти» в международном рейтинге CDP подтверждают эффективность экологических программ и проектов компании, отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. «Мы уделяем особое внимание вопросам снижения углеродного следа, управления рисками, связанным с возможными изменениями климата, а также информационной открытости. При этом мы ставим амбициозные цели и понимаем, что у нас есть возможности для дальнейшего улучшения показателей в этой сфере»,— прокомментировал он. Дюков подчеркнул, что «Газпром нефть» продолжит работу по повышению экологичности и безопасности всех производственных процессов.

Как известно, «Газпром нефть» является участником Глобального договора ООН – крупнейшей международной инициативы в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, а также поддерживает реализацию Парижского соглашения, направленного на борьбу с климатическими изменениями.

«Из 224 игроков мировой нефтегазовой отрасли, представленных в рейтинге, «Газпром нефть» оказалась среди компаний, получивших самые высокие отметки «А» и «В». Это достойный результат, который можно считать итогом глубокой модернизации производств, а также преобразований в области добычи «чёрного золота» и реализации нефтепродуктов, — считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Это сопровождается снижением воздействия на окружающую среду и повышением эффективности производственных процессов».