Путин сообщил о косвенном признании вины Ходорковским перед помилованием
Президент России Владимир Путин заявил, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский «косвенно признал вину» перед помилованием в 2013 году. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства рассказал, что Ходорковский косвенно признал свою вину в письме, которое было направлено ему. По словам Путина, в обращении бизнесмен попросил отпустить его раньше срока, так как «у него мама болела и умирала».
«Я пошел на это и помиловал для того, чтобы он мог общаться с мамой», — сказал Путин.
Ходорковский был помилован указом Путина 20 декабря 2013 года, после чего предприниматель выехал за границу.
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