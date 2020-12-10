Путин сообщил о косвенном признании вины Ходорковским перед помилованием

Президент России Владимир Путин заявил, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский «косвенно признал вину» перед помилованием в 2013 году. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства рассказал, что Ходорковский косвенно признал свою вину в письме, которое было направлено ему. По словам Путина, в обращении бизнесмен попросил отпустить его раньше срока, так как «у него мама болела и умирала».

«Я пошел на это и помиловал для того, чтобы он мог общаться с мамой», — сказал Путин.

Ходорковский был помилован указом Путина 20 декабря 2013 года, после чего предприниматель выехал за границу.

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