Россиянам станет доступно оформление пенсий в банках
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало поправки, согласно которым граждане смогут получать целый ряд услуг в негосударственных организациях. Об этом сообщает ТАСС.
Так, россияне смогут оформлять пенсии, узнавать о начисленных налогах и льготах, а также получать другие государственные и муниципальные услуги в том числе в уполномоченных банках. Сейчас их предоставление доступно в многофункциональных центрах.
Мишустин пояснил, что для получения полного комплекта необходимых документов гражданину будет достаточно обратиться в ближайшую организацию. При этом сведения будут надежно защищены, поскольку организации смогут использовать получаемые данные лишь для предоставления конкретной услуги по запросам клиента и только с его согласия.
Как уточняется, такое нововведение позволит упростить порядок получения документов и сэкономить время россиян, которое они обычно тратят на сбор справок и выписок.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Правительство утвердило порядок уведомления россиян о пособиях и льготах