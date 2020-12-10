Экономист объяснил, что будет с ценами на продукты после слов Путина

Заявление президента России Владимира Путина о ценах на продовольственные товары замедлит их рост перед Новым годом, но в 2021 году стоит ждать резкого скачка. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский.

Накануне российский лидер на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Динамику Путин назвал попыткой «подогнать внутренние цены под мировые».

Экономист в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что такое обращение президент неслучайно сделал перед Новым годом.

«Людям отрезали возможность справлять праздник в общественных местах. Поэтому надо дать возможность накупить товары, чтобы они хотя бы дома могли Новый год справить. Я думаю, это грозное иносказательное предупреждение — тонкий намек на толстые обстоятельства. Помните историю, когда в 2003 году Путин сделал рейд по московским магазинам? Как сейчас помню — «Перекресток». Он зашел, посмотрел на свинину и говорит: «Свинина дорогая». После этого на один-два месяца «Перекресток» снизил цену на свинину. И я даже видел такую надпись: «Свинина по рекомендации Путина». Вот и сейчас тоже цены пойдут вниз и будут эти ярлычки «по рекомендации Путина», — сказал Рожанковский.

Но заморозка цен, по мнению экономиста, продлится недолго. Ситуация осложняется девальвацией рубля и ростом тарифов на ЖКХ. Экономист уточнил, что рентабельность продуктовых магазинов упала на 2%. Поэтому после новогодних праздников ритейлеры начнут компенсировать все, что они не смогли заработать за декабрь. Первыми начнут дорожать товары, которые не входят в базовую корзину потребителя.

«Цена на основные сорта хлеба, например, будет оставлена, а на всякие фитнес-сорта и прочее — ждите повышения. Если мы брали буханку за 60 рублей, то будем уже рублей по 80-90 платить. Сахар, конфеты, соленья, специи — все это пойдет вверх. У кого есть возможность, конечно, эти вещи надо сейчас закупать впрок, пока не прозвенел набат колокола. Не хочу панику сеять, но даже Путину невозможно перехитрить экономику. Нельзя было в первую очередь повышать тарифы», — объяснил экономист.

На следующий день после слов президента премьер-министр Михаил Мишустин поручил проконтролировать ситуацию с ростом цен на продукты и проработать этот вопрос с крупными торговыми сетями. Профильным министерствам нужно подготовить предложения по дополнительным мерам, которые бы могли стабилизировать ситуацию. Также в четверг, 10 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент узнает о повышении цен в том числе и от граждан, присылающих свои обращения для прямой линии.

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