Правительство продлило финансовую помощь авиакомпаниям на фоне коронавируса

Правительство продлило до середины декабря субсидирование авиакомпаний за выгодные рейсы во время коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

«В абзаце первом пункта 5 слова «до 1 августа» заменить словами «по 10 декабря», — говорится в документе.

Компаниям нужно предоставить необходимые документы в Росавиацию до 10 декабря.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 68 млн заболевших, 47 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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