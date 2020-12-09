Правительство продлило финансовую помощь авиакомпаниям на фоне коронавируса

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Правительство продлило до середины декабря субсидирование авиакомпаний за выгодные рейсы во время коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

«В абзаце первом пункта 5 слова «до 1 августа» заменить словами «по 10 декабря», — говорится в документе.

Компаниям нужно предоставить необходимые документы в Росавиацию до 10 декабря.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 68 млн заболевших, 47 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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