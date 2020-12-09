Глава Тувы объявил 31 декабря выходным
Карина Казанцева
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил «ВКонтакте», что 31 декабря в регионе будет выходным.
«Земляки, принял решение сделать 31 декабря в этом году нерабочим днем. Данный рабочий день переносится на субботу 26 декабря», — написал глава региона.
Он призвал жителей провести этот день в теплой семейной обстановке.
Ранее 31 декабря был объявлен выходным днем в Камчатском крае, Томской и Вологодской областях и других регионах РФ.
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