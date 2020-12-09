Белоруссия призвала к созданию зоны свободной торговли в СНГ

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко призвал страны СНГ создать полномасштабную зону свободной торговли товарами на фоне протекционизма в мире. Об этом пишет правительство республики.

«Когда другие страны закрываются, когда международную торговлю вновь накрывает волна протекционизма, партнеры по СНГ должны как зеницу ока беречь созданную в Содружестве зону свободной торговли», — приводятся слова Петришенко.

Он также обратил внимание на важность облегчения административных процедур для торговли и бизнеса, промышленной кооперации, углубления сотрудничества в вопросах инвестиций, инноваций, транспорта и других сферах.

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