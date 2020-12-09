В Петербурге следователи возбудили два дела из-за работы баров ночью

В Санкт-Петербурге следователи возбудили два уголовных дела из-за работы баров ночью, пишет ТАСС со ссылкой на СК РФ.

«Следственными органами СК по Санкт-Петербургу по факту выявления в ночь с 8 на 9 декабря в барах в Центральном районе города нарушений санитарно-эпидемиологических норм возбуждено два уголовных дела», — говорится в сообщении.

В городе коронавирусом заразились 159 389, выздоровели 89 890, погибли 6 030 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 68 млн заболевших, 47 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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