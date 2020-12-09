Турция отказалась от российской вакцины против коронавируса
Турция не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, потому что она не отвечает необходимой лабораторной практике. Об этом заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пишет РИА «Новости».
«Проблема в том, что российская вакцина не соответствует GLP (надлежащей лабораторной практике), поэтому она вышла за пределы наших интересов», — сказал Коджу.
В Турции коронавирусом заразились 893 630, выздоровели 441 515, скончались 15 314 человек.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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