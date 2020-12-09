Песков осудил ресторанные протесты в Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ресторанное «движение сопротивления» в Санкт-Петербурге, которое выступает против ограничений из-за коронавируса в новогодние праздники.

По словам представителя Кремля, действия ресторанов и баров в Петербурге — это не сопротивление региональным властям, а сопротивление жителям города, которых они подвергнут опасности.

Песков отметил, что в условиях пандемии ресторанная и туристическая отрасли несут убытки, которые «исчисляют миллиардами долларов».

«Другое дело, конечно, что диалог надо выстраивать. Надо искать какие-то совместные пути выхода, и мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что в Петербурге ситуация с пандемией настолько тяжелая, что необходимо в первую очередь думать о здоровье людей.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город отделяет от полного локдауна из-за коронавируса совсем немного.