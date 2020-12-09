Наушники Apple AirPods стали дефицитным товаром. Россиянам, которые захотят оформить их покупку на официальном сайте компании, придется ждать несколько месяцев, сообщает РИА «Новости».

Гаджет от Apple предлагается в России за 62 990 рублей, но даже готовым заплатить немалые деньги придется подождать. Так, при оформлении покупки сейчас российскому потребителю AirPods Max будут доставлены не раньше конца марта.

Отмечается, что причиной таких задержек считается начало производства наушников. Количество готовых AirPods Max меньше, чем спрос на них.

Старт розничных продаж запланирован на 15 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Автоматически блокируют бедняков»: в сети посмеялись над AirPods Max

— Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max за 63 тыс. рублей

— Наушники от Apple стали дефицитом в России