В Кремле раскритиковали ресторанные протесты в Петербурге

Санкт-Петербург находится у красной черты по ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что там очень напряженная ситуация и власти делают все, чтобы справиться с этим.

«И ресторанные протесты — это неуважение к людям... Ресторанный бизнес во многих регионах нашей страны имеет потери», — считает Песков. При этом он добавил, что Кремль не может в это вмешиваться — это прерогатива властей региона.

«Движение сопротивления — это сопротивления не региональным властям, а людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности», — заключил представитель Кремля.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ужесточил противокоронавирусные меры в городе, запретив работу ресторанов, кафе и музеев в период новогодних праздников. После этого десятки заведений, несогласных с решением властей, заявили, что намерены продолжить принимать посетителей в этот период в штатном режиме. Они пояснили, что в противном случае кафе и рестораны не выживут и закроются.

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