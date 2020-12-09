Россельхознадзор запретил ввоз в РФ томатов и перца из Узбекистана

Россельхознадзор с 11 декабря 2020 год вводит запрет на поставки томатов и перца из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в томатах от узбекского производителя OOO «SUNNY LAND EXPORT» был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)), в отношении него Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.

В сообщении ведомства указано, что решение по запрету импорта узбекской продукции было принято в соответствии с пунктом 1 статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений (Рим, 1951, в редакции 1997), пунктом 40 статьи 2 и пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

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