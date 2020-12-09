В Росгвардии выявили хищения на сотни миллионов рублей

Военные следователи СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в Росгвардии, передает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Расследование ведется по фактам закупок Росгвардией в 2017–2019 годах по завышенным в несколько раз ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества. Пока в деле нет ни подозреваемых, ни обвиняемых. Поставщиком обмундирования и сопутствующего инвентаря являлась уфимская компания «Спецшвейснаб».

Предполагаемый ущерб ведомства оценивается в 676 млн руб.

По данным издания, пара перчаток при стоимости 580 руб. закупалась за 720 руб., поясные ремни — за 600 руб. вместо 395 руб., брючные ремни — за 280 руб. вместо 117 руб., женские поясные ремни — за 450 руб. вместо 250 руб., парадные пояса — за 900 руб. вместо 566 руб., тельняшки — за 470 руб. вместо 220 руб.

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