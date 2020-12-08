США расширили санкции по КНДР
Карина Казанцева
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США расширили санкции по КНДР, включив в список шесть юридических лиц и четыре судна. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выявило шесть юридических лиц и четыре судна, связанных с перевозкой северокорейского угля», — говорится в сообщении.
В Минфине подчеркнули, что это нарушает резолюцию 2371 Совета Безопасности ООН.
Организации, против которых ввели санкции, расположены в Великобритании, Вьетнаме и Китае.
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