США расширили санкции по КНДР, включив в список шесть юридических лиц и четыре судна. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выявило шесть юридических лиц и четыре судна, связанных с перевозкой северокорейского угля», — говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что это нарушает резолюцию 2371 Совета Безопасности ООН.

Организации, против которых ввели санкции, расположены в Великобритании, Вьетнаме и Китае.

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