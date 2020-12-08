ЦБ хочет ограничить продажу сложных финансовых продуктов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор хочет ввести ограничения на продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам, передает ТАСС.

Набиуллина отметила, что ЦБ обязан защитить новых, неопытных инвесторов от предложения инструментов, риски которых они не могут оценить.

Регулятор, по ее словам, предлагает ввести ограничения на 1,5-2 года, пока не заработают инструменты тестирования квалификации инвесторов.

Ранее Набиуллина посоветовала начинающим вкладчикам внимательно читать условия договора.

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