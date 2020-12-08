Власти Москвы выделили еще 1,6 млрд рублей на лекарства от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных средств на закупку препаратов от коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Так, на лекарства от COVID-19 дополнительно выделено 1,6 млрд рублей, указано в сообщении. Закупленные препараты будут предназначены для коронавирусных стационаров и для бесплатной выдачи пациентам, проходящим лечение амбулаторно.

5 декабря в Москве стартовала масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Пока принять вакцину могут только люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

За все время пандемии в России выявлено более 2,5 млн случаев COVID-19, из них более 44 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

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