Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программы льготных ипотечных кредитов на вторичное жилье. Об этом она сказала на заседании Совета по финрынкам при СФ, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что весной текущего года по инициативе президента РФ была запущена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Матвиенко оценила эффективность данной меры как с социальной, так и с экономической точки зрения.

«С одной стороны, сотни тысяч семей улучшают жилищные условия. С другой стороны, строительная отрасль преодолевает негативные последствия пандемии. Но есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки», — уточнила спикер.

Она выразила мнение, что следует рассмотреть возможность «распространения целевого субсидирования на вторичное жилье», тщательнее развивать цифровую ипотеку, а также активнее продвигать в стране механизм жилищных сбережений, позволяющий при накоплении на счету первоначального взноса на ипотеку получить кредит на тех условиях, которые были определены изначально.

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