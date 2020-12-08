Актер Селин поддержал организовавшие «сопротивление» бары Петербурга

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин поддержал рестораны и бары Санкт-Петербурга, которые выступили против запрета на работу в новогодние праздники. В беседе с «Газетой.Ru» актер заявил, что тотального закрытия заведений общепита можно было избежать.

«Очень-очень жалко людей. Это же считается малый бизнес, даже не средний. И я знаю, когда бары работают просто за небольшую маржу, доходность небольшая у них. Конечно, надо ограничения внутри сделать, но окончательно закрывать — ну не знаю. Огромное количество людей, особенно молодежи, задействовано в этом бизнесе. Очень сложно открыться и раскрутить, но так просто это дело закрыть, обанкротиться. Мы дожили до того, что вот так можно. Кто был ничем, тот станет всем, и с точностью до наоборот. Я исключительно за рабочие места, за людей, за новогоднее настроение», — сказал Селин.

По его словам, ограничить число посетителей в барах легче, чем в театрах и концертных залах. Селин уверен, в вопросе работы общепита в новогоднюю ночь нужно было «не рубить с плеча, а подойти пограмотнее».

«Я тут, конечно, пойду поперек официальных решений властей. Ну праздник есть праздник. Сегодня немногие отмечают в кругу друзей, как это раньше делалось. В основном — тихо скромно семьей, а с друзьями уже встречаются на следующие дни. Это же не свадьба и не гулянки, корпоративы — их тоже отменили, это можно понять», — добавил актер.

При этом сам он признался, что на Новый год уедет из Санкт-Петербурга и будет встречать праздник в Казани.

«Это заранее запланированная поездка с семьей, будем там отмечать Новый год. Я в Казани провентилировал: там все будет работать, все будет открыто, пусть не до утра, но до трех часов ночи будут работать бары и рестораны», — сказал Селин.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге появилась «Карта сопротивления», в которую вошли свыше 40 заведений, несогласных с решением властей о полном прекращении работы общепита в первые дни новогодних праздников. Бары и рестораны намерены продолжить принимать посетителей в этот период в штатном режиме.

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