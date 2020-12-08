В РФ зафиксировано снижение задолженности по зарплатам в 2020 году

Глава Роструда Михаил Иванков сообщил о снижении задолженности по зарплатам в России, а также уменьшении количества несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в 2020 году, передает ТАСС.

По его словам, в текущем году роста количества нарушений прав работника зафиксировано не было.

«С точки зрения таких значимых важных моментов как задолженность по заработной плате - в этом году мы наблюдаем снижение задолженности», — рассказал Иванков на специализированной выставке «Безопасность и охрана труда».

Он отметил, что сократилось количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. Так, по состоянию на 1 ноября 2019 года произошло 4 078 несчастных случаев тяжелых и со смертельными последствиями, в 2020 году — 3 691.

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